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В Україну прийде спека, а потім знову різко похолодає: синоптики оновили прогноз

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Вівторок 19 липня 2022 07:30
В Україну прийде спека, а потім знову різко похолодає: синоптики оновили прогноз Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується тепла, без сильних дощів і гроз у більшості областей країни. Наприкінці тижня вдарить спека, але вона буде недовгою.

Яка погода очікує українців у другій половині липня - читайте в матеріалі Styler нижче.

За даними порталу Gismeteo, на сході у найближчий тиждень можливі невеликі опади. Температура повітря коливатиметься від + 20 до + 24 градусів. Спекотно стане в суботу і на неділю синоптики прогнозують до + 33 градусів.

Але вже з 25 липня знову очікуються опади, які зіб'ють високу температуру до +24 +26 градусів.

В Україну прийде спека, а потім знову різко похолодає: синоптики оновили прогнозНа півдні країни буде сухо і сонячно весь найближчий тиждень. Вночі очікується від + 19 до +23 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

Спека прийде на південь вже в п'ятницю, 22 липня і повітря розжариться до +30 градусів. З понеділка можливі опади та температура знижуватися почне тільки після 27 липня.

В Україну прийде спека, а потім знову різко похолодає: синоптики оновили прогнозВ північній частині України найближчі дні будуть прохолодними й можливі невеликі дощі. У середу температура повітря почне підніматися до + 24 + 25 градусів.

У суботу стане спекотно, синоптики обіцяють до + 29 градусів. Але вже в понеділок-вівторок прийдуть сильні дощі та різко похолодає до + 19 градусів.

В Україну прийде спека, а потім знову різко похолодає: синоптики оновили прогнозНайвищі температури повітря синоптики прогнозують у західних областях країни. З середи повітря почне прогріватися до + 29 +30 градусів, а на вихідних очікується до +34 + 35 градусів.

У неділю пройде сильна гроза і різко похолодає до +23 градусів у денний час.

В Україну прийде спека, а потім знову різко похолодає: синоптики оновили прогнозПогода в Києві

В Києві вівторок буде прохолодним і похмурим, але вже в середу синоптична ситуація різко зміниться. Повітря прогріється вдень до + 28 градусів, і температура буде зростати. На вихідних синоптики прогнозують до + 32 + 33 градусів.

У неділю до столиці прийде сильний дощ, який триватиме 25-26 липня. Температура різко впаде до + 20 градусів.

В Україну прийде спека, а потім знову різко похолодає: синоптики оновили прогноз

До речі, раніше ми розповідали про те, де можливі дощі та грози в найближчий тиждень.

А також ми попередили, що найближчими днями Землю накриє сильна магнітна буря.

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