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В Україну повертається спекотна погода: де знову почне припікати сонце

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Понеділок 18 липня 2022 07:30
В Україну повертається спекотна погода: де знову почне припікати сонце Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується суха і сонячна. Дощі буде зовсім небагато, а температура повітря поступово знову піде вгору.

Яка погода чекає українців в найближчий тиждень, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Понеділок, 18 липня

У понеділок дощі пройдуть тільки на півночі, північному сході країни та зачеплять Харків. В інших регіонах буде суха погода, можлива невелика хмарність і сильний вітер.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 10 до +15 градусів, на півдні до +15 + 16 градусів. Вдень у більшості областей очікується від + 22 до +24 градусів, тільки на півдні прогріється до +26 + 27 градусів.

У Києві 18 липня невелика хмарність, сильний вітер. Вночі + 11 +13 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

В Україну повертається спекотна погода: де знову почне припікати сонце

Карта погоди в Україні на понеділок, 18 липня

Вівторок, 19 липня

У вівторок невеликі грози пройдуть в Рівному, Житомирі, на півночі та північному сході країни. В інших областях буде сухо і тепло.

Вночі від + 10 до +14 градусів, вдень повітря в більшості областей прогріється до +23 +25 градусів, на півдні до + 26 градусів.

У Києві 19 липня очікується гроза. Вночі в столиці + 12 +14 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

В Україну повертається спекотна погода: де знову почне припікати сонце

Карта погоди в Україні на вівторок, 19 липня

Середа, 20 липня

Невеликі грози пройдуть в північній частині країни, в центральних областях і на північному сході. В іншій частині країни буде сухо і сонячно.

Нічна температура коливатиметься в межах + 10 +14 градусів, на півдні прогріється до +16 + 18 градусів. Вдень стане спекотніше в західній частині та на півдні - від +24 до +29 градусів. На решті території країни очікується від + 22 до + 24 градусів.

У Києві 20 липня синоптики прогнозують грозу. Вночі в столиці + 12 +14 градусів, вдень повітря прогріється до +23 + 25 градусів.

В Україну повертається спекотна погода: де знову почне припікати сонце

Карта погоди в Україні на середу, 20 липня

Четвер, 21 липня

Невеликий короткочасний дощ можливий тільки на півночі України та зачепить Суми. На решті території країни синоптики прогнозують суху і сонячну погоду.

Нічна температура повітря становитиме від + 12 до +14 градусів, на півдні до + 17 градусів. Вдень спекотно буде на заході та в південних областях - до +29 градусів. В інших регіонах прогріється до + 24 + 26 градусів.

У Києві 21 липня очікується невеликий дощ, можливе посилення вітру. Вночі + 14 +16 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

В Україну повертається спекотна погода: де знову почне припікати сонце

Карта погоди в Україні на четвер, 21 липня

П'ятниця, 22 липня

Дощі охоплять у п'ятницю північ і схід України, на решті частини країни буде сухо, тепло і сонячно.

Вночі очікується від + 13 до + 15 градусів. Вдень у західній частині та на півдні прогріється до +29 градусів. У центральній частині від + 26 до + 28 градусів. В інших областях від + 23 до + 25 градусів.

У Києві 22 липня без опадів, можливий сильний вітер. Вночі очікується від + 14 до +16 градусів, вдень повітря прогріється до + 26 градусів.

В Україну повертається спекотна погода: де знову почне припікати сонцеКарта погоди на п'ятницю, 22 липня

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики дали новий прогноз погоди на другу половину липня.

А також ми розповідали про те, що синоптики очікують спеку в кінці липня.

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