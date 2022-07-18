В Украину возвращается жаркая погода: где снова начнет припекать солнце

Погода в Украине в ближайшую неделю ожидается сухая и солнечная. Дожди будет совсем немного, а температура воздуха постепенно снова пойдет вверх.

Какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Понедельник, 18 июля

В понедельник дожди пройдут только на севере, северо-востоке страны и зацепят Харьков. В остальных регионах будет сухая погода, возможна небольшая облачность и сильный ветер.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, на юге до +15 +16 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +22 до +24 градусов, только на юге прогреется до +26 +27 градусов.

В Киеве 18 июля небольшая облачность, сильный ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 18 июля

Вторник, 19 июля

Во вторник небольшие грозы пройдут в Ровно, Житомире, на севере и северо-востоке страны. В остальных областях будет сухо и тепло.

Ночью от +10 до +14 градусов, днем воздух в большинстве областей прогреется до +23 +25 градусов, на юге до +26 градусов.

В Киеве 19 июля ожидается гроза. Ночью в столице +12 +14 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 19 июля

Среда, 20 июля

Небольшие грозы пройдут в северной части страны, в центральных областях и на северо-востоке. В остальной части страны будет сухо и солнечно.

Ночная температура будет колебаться в пределах +10 +14 градусов, на юге прогреется до +16 +18 градусов. Днем станет жарче в западной части и на юге - от +24 до +29 градусов. На остальной территории страны ожидается от +22 до +24 градусов.

В Киеве 20 июля синоптики прогнозируют грозу. Ночью в столице +12 +14 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 20 июля

Четверг, 21 июля

Небольшой кратковременный дождь возможен только на севере Украины и зацепит Сумы. На остальной территории страны синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Ночная температура воздуха составит от +12 до +14 градусов, на юге до +17 градусов. Днем жарко будет на западе и в южных областях - до +29 градусов. В остальных регионах прогреется до +24 +26 градусов.

В Киеве 21 июля ожидается небольшой дождь, возможно усиление ветра. Ночью +14 +16 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 21 июля

Пятница, 22 июля

Дожди охватят в пятницу север и восток Украины, на остальной части страны будет сухо, тепло и солнечно.

Ночью ожидается от +13 до +15 градусов. Днем в западной части и на юге прогреется до +29 градусов. В центральной части от +26 до +28 градусов. В остальных областях от +23 до +25 градусов.

В Киеве 22 июля без осадков, возможен сильный ветер. Ночью ожидается от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов.

Карта погоды на пятницу, 22 июля