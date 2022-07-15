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В Украину возвращается 30-градусная жара: дата и карты погоды

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Пятница 15 июля 2022 19:35
В Украину возвращается 30-градусная жара: дата и карты погоды Фото: В Украину возвращается 30-градусная жара
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро напомнит, что на календаре все же июль, поэтому термометры снова приблизятся к 30-градусным значениям. Пока же еще некоторое время побудет свежевато, а кое-где даже холодновато.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что жарко станет уже 20-го июля. Будет больше солнца благодаря антициклону, который охватит страну.

А в субботу 16 июля ожидаются дожди на востоке, юге, кое-где в центре. На большинстве территорий температура +21+25, а на юге и востоке +27+32.

17 июля немного похолодает, ожидается +20+24, юго-восточные области останутся теплыми, с +26+30 градусами. На востоке, юго-востоке, в центре - грозы.

В понедельник 18 июля по всей стране вероятность осадков невысокая, температура выровняется, +20+27 градусов.

19-го числа ожидается +22+27, на севере ожидается дождь.

А вот 20 июля на западе, востоке и юге +26+32, а на остальной территории +22+27. Осадки наиболее вероятны на севере.

Смотрите ниже карты погоды на ближайшие пять дней:

В Украину возвращается 30-градусная жара: дата и карты погодыВ Украину возвращается 30-градусная жара: дата и карты погодыВ Украину возвращается 30-градусная жара: дата и карты погодыВ Украину возвращается 30-градусная жара: дата и карты погодыВ Украину возвращается 30-градусная жара: дата и карты погоды

Скриншот: Погода в Украине с 16 по 20 июля

Раньше мы писали, что будет с погодой в Украине до конца июля.

Также сообщалось, как 6 июля в Киеве был обновлен столетний температурный рекорд.

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