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"Скоро прийде кінець": у магазинах Донецька закінчилися продукти (фотофакт)

STYLERЖиття    11.01.2019 - 16:15
"Скоро прийде кінець": у магазинах Донецька закінчилися продукти (фотофакт)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Дефіцит товарів спостерігається в багатьох містах "ДНР"

В окупованому Донецьку спорожніли полиці популярного супермаркету "Амстор". Аналогічна ситуація спостерігається і в інших магазинах. Від відсутності продуктів харчування страждають також жителі Єнакієвого, Горлівки, Макіївки, де обвалився дах ринку, та інших міст.

Так, в мережі з'явилися фотографії спорожнілого "Амстора", який знаходиться на вулиці Шевченка в Донецьку.

 

Полиці магазину в Донецьку (фото: vk.com)

"Порожньо навіть у вихідні дні. Пара продавців і один касир, покупців - чоловік п'ять від сили. Може, в ньому вже немає сенсу і пора закрити його, як закрили на вокзалі та на Петрівці? Продукти роздати людям похилого віку, нехай згадають, як виглядає гуманітарна допомога, хоч якось підтримаємо їх взимку... Бо і так вже зрозуміло, що всім супермаркетам скоро прийде кінець - немає у людей стільки грошей як раніше, щоб там закуповуватися", - зазначив автор знімків.

Пост активно коментують жителі так званої "ДНР".

"В Єнакієвому давно закрили. У людей немає грошей", - зазначив Сергій Сергєєв.

"Хай ціни не женуть!" - додав Роман Коновалов.

Багато хто ностальгує за довоєнним часом.

"Так... Жили ж все таки раніше! Прикро", - написав Сергій Іванченко.

До речі, з'явилося моторошне відео обвалу даху "Червоного ринку" в Макіївці.

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