"Скоро придет конец": в магазинах Донецка закончились продукты (фотофакт)

Дефицит товаров наблюдается во многих городах "ДНР"
В оккупированном Донецке опустели полки популярного супермаркета "Амстор". Аналогичная ситуация наблюдается и в других магазинах. От отсутствия продуктов питания страдают также жители Енакиево, Горловки, Макеевки, где обрушилась крыша рынка, и других городов.
Так, в сети появились фотографии опустевшего "Амстора", который находится на улице Шевченко в Донецке.
Полки магазина в Донецке (фото: vk.com)
"Пустота даже в выходные дни. Пара продавцов и один кассир, покупателей - человек пять от силы. Может, в нем уже нет смысла и пора закрыть его, как закрыли на вокзале и на Петровке? Продукты раздать старикам, пусть вспомнят, как выглядит гуманитарная помощь, хоть как-то поддержим их зимой… Ибо и так уже понятно, что всем супермаркетам скоро придет конец - нет у людей столько денег как раньше, чтобы там закупаться", - отметил автор снимков.
Пост активно комментируют жители так называемой "ДНР".
"В Енакиево давно закрыли. У людей нет денег", - отметил Сергей Сергеев.
"Пусть цены не гонят!" - добавил Роман Коновалов.
Многие ностальгируют за довоенным временем.
"Да... Жили же все таки раньше! Обидно", - написал Сергей Иванченко.
Кстати, появилось жуткое видео обвала крыши "Красного рынка" в Макеевке.