Скрепний рунет: як росіянам ізолювали інтернет

Законопроект про автономний рунет підтримали в остаточному читанні в Держдумі РФ
Інтернет в Росії буде автономним. Держдума РФ прийняла в третьому читанні законопроект про ізоляцію рунета, що дозволяє Роскомнагляду централізовано керувати російським сегментом інтернету та фільтрувати трафік. Крім того, провайдерів зобов'яжуть встановлювати пристрої з "протидії загрозам стійкості", що призначені для блокування заборонених у РФ сайтів, пише "Медиазона".
У разі підписання президентом проект набуде чинності 1 листопада 2019 року.
Нещодавно до законопроекту внесли поправку, згідно з якою перелік загроз буде визначати Кремль.
РосЗМІ зазначають, що на виконання закону про ізоляцію інтернету влада виділить 30 мільярдів рублів.
Ілюстративне фото (twitter.com rachidfinge)
Авторами законопроекту є сенатори-єдинороси Андрій Клішас та Людмила Бокова, а також депутат ЛДПР Андрій Луговий. За їх задумом, документ дозволить створити інфраструктуру, яка забезпечить безперебійну роботу російських інтернет-ресурсів у разі їх відключення від серверів за кордоном.
Серед іншого, в законопроекті прописано, що:
Ілюстративне фото (duma gov.ru)
Зазначимо, раніше глава Інтернет-асоціації України повідомляв, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і 1 млрд доларів. Проте блокування можна буде обійти.
Нагадаємо, що 13 березня в РФ Рада Федерації підтримала закони про заборону розповсюдження фейкових новин і про покарання за неповагу до влади.