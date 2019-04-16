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Скрепний рунет: як росіянам ізолювали інтернет

STYLERЖиття    16.04.2019 - 15:34
Скрепний рунет: як росіянам ізолювали інтернет
Фото: колаж РБК-Україна

Законопроект про автономний рунет підтримали в остаточному читанні в Держдумі РФ

Інтернет в Росії буде автономним. Держдума РФ прийняла в третьому читанні законопроект про ізоляцію рунета, що дозволяє Роскомнагляду централізовано керувати російським сегментом інтернету та фільтрувати трафік. Крім того, провайдерів зобов'яжуть встановлювати пристрої з "протидії загрозам стійкості", що призначені для блокування заборонених у РФ сайтів, пише "Медиазона".

У разі підписання президентом проект набуде чинності 1 листопада 2019 року.

Нещодавно до законопроекту внесли поправку, згідно з якою перелік загроз буде визначати Кремль.

РосЗМІ зазначають, що на виконання закону про ізоляцію інтернету влада виділить 30 мільярдів рублів.

Скрепний рунет: як росіянам ізолювали інтернет

Ілюстративне фото (twitter.com rachidfinge)

Авторами законопроекту є сенатори-єдинороси Андрій Клішас та Людмила Бокова, а також депутат ЛДПР Андрій Луговий. За їх задумом, документ дозволить створити інфраструктуру, яка забезпечить безперебійну роботу російських інтернет-ресурсів у разі їх відключення від серверів за кордоном.

Серед іншого, в законопроекті прописано, що:

  • провайдери будуть зобов'язані брати участь у навчаннях;
  • оператори, що мають транскордонні мережі, повинні будуть повідомити про це в Роскомнадзор;
  • якщо Роскомнагляд вирішить, що російському інтернету загрожує небезпека, він включить централізовану систему управління інтернетом;
  • закон передбачає створення національної системи доменних імен

Скрепний рунет: як росіянам ізолювали інтернет

Ілюстративне фото (duma gov.ru)

Зазначимо, раніше глава Інтернет-асоціації України повідомляв, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і 1 млрд доларів. Проте блокування можна буде обійти.

Нагадаємо, що 13 березня в РФ Рада Федерації підтримала закони про заборону розповсюдження фейкових новин і про покарання за неповагу до влади.

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