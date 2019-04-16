Скрепный рунет: как россиянам изолировали интернет

Фото: коллаж РБК-Украина

Законопроект об автономном рунете поддержали в окончательном чтении в Госдуме РФ

Интернет в России будет автономным. Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об изоляции рунета, позволяющий Роскомнадзору централизовано управлять российским сегментом интернета и фильтровать трафик. Кроме того, провайдеров обяжут устанавливать устройства по "противодействию угрозам устойчивости", которые предназначены для блокировки запрещенных в РФ сайтов, пишет "Медиазона".

В случае подписания президентом проект вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Недавно в законопроект внесли поправку, согласно которой перечень угроз будет определять Кремль.

РосСМИ отмечают, что на выполнение закона об изоляции интернета власти выделят 30 миллиардов рублей.

Иллюстративное фото (twitter.com rachidfinge)

Авторами законопроекта являются сенаторы-единоросы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой. По их задуму, документ позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от серверов за рубежем.

Среди прочего, в законопроекте прописано, что:

провайдеры будут обязаны участвовать в учениях;

операторы, имеющие трансграничные сети, должны будут сообщить об этом в Роскомнадзор;

если Роскомнадзор решит, что российскому интернету грозит опасность, он включит централизованную систему управления интернетом;

закон предполагает создание национальной системы доменных имен.

Иллюстративное фото (duma gov.ru)

Отметим, ранее глава Интернет-ассоциации Украины сообщал, что для полного блокирования российских сайтов потребуется около двух лет и 1 млрд доларов. Однако блокировку можно будет обойти.

Напомним, что 13 марта в РФ Совет Федерации поддержала законы о запрете распространения фейковых новостей и о наказании за неуважение к власти.