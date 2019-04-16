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Скрепный рунет: как россиянам изолировали интернет

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 15:34
Скрепный рунет: как россиянам изолировали интернет
Фото: коллаж РБК-Украина

Законопроект об автономном рунете поддержали в окончательном чтении в Госдуме РФ

Интернет в России будет автономным. Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об изоляции рунета, позволяющий Роскомнадзору централизовано управлять российским сегментом интернета и фильтровать трафик. Кроме того, провайдеров обяжут устанавливать устройства по "противодействию угрозам устойчивости", которые предназначены для блокировки запрещенных в РФ сайтов, пишет "Медиазона".

В случае подписания президентом проект вступит в силу 1 ноября 2019 года.  

Недавно в законопроект внесли поправку, согласно которой перечень угроз будет определять Кремль.

РосСМИ отмечают, что на выполнение закона об изоляции интернета власти выделят 30 миллиардов рублей. 

Скрепный рунет: как россиянам изолировали интернет

Иллюстративное фото (twitter.com rachidfinge)

Авторами законопроекта являются сенаторы-единоросы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой. По их задуму, документ позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от серверов за рубежем.

Среди прочего, в законопроекте прописано, что: 

  • провайдеры будут обязаны участвовать в учениях;
  • операторы, имеющие трансграничные сети, должны будут сообщить об этом в Роскомнадзор;
  • если Роскомнадзор решит, что российскому интернету грозит опасность, он включит централизованную систему управления интернетом;
  • закон предполагает создание национальной системы доменных имен.

Скрепный рунет: как россиянам изолировали интернет

Иллюстративное фото (duma gov.ru)

Отметим, ранее глава Интернет-ассоциации Украины сообщал, что для полного блокирования российских сайтов потребуется около двух лет и 1 млрд доларов. Однако блокировку можно будет обойти.

Напомним, что 13 марта в РФ Совет Федерации поддержала законы о запрете распространения фейковых новостей и о наказании за неуважение к власти

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