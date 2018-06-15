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"Слів немає..." На Донбасі загинув український боєць

STYLERLIFE        15.06.2018 - 18:06
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У п'ятницю, 15 червня, стало відомо про загибель українського захисника на сході України Сергія Жука

На Донеччині загинув український боєць Сергій Жук. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила медик ВСУ і громадський активіст з ніком Цунамі Зубреня.

Відомо, що боєць був уродженцем села Демки Драбівського району Черкаської області.

"Знову Черкащина схилить голову в жалобі. З сумом повідомляю про загибель воїна-героя з села Демки Драбівського району Жука Сергія Йосиповича. Вічна пам'ять захиснику України", - написала активіст.

Скріншот поста (facebook.com/LeraUsS)

Обставини загибелі бійця офіційно у ЗСУ не повідомляють. Судячи з усього, Жук загинув 14 червня близько 21:00 у районі шахти "Бутівка", що між Авдіївкою і окупованим Спартаком, під час відбиття атаки проросійських бойовиків.

Сергій Жук (фото: facebook.com/LeraUsS)

Користувачі соціальних мереж тужать за полеглим за свободу нашої країни бійцем.

"Слів немає... Вічна пам'ять герою!" - написала Ірина Білецька.

Скріншот коментарів (facebook.com/LeraUsS)

Нагадаємо, 13 червня, в селі Підопригори Лебединського району Сумської області попрощалися з українським вояком Степаном Литковцем, який загинув на Донбасі. Герой загинув 6 червня під час виконання бойового завдання.

Загиблі герої травня 2018-го

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Теги: погибший, Боец
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