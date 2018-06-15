"Слов нет..." На Донбассе погиб украинский боец

В пятницу, 15 июня, стало известно о гибели украинского защитника на востоке Украины Сергея Жука

На Донбассе погиб украинский боец Сергей Жук. Об этом на своей Facebook-странице сообщила медик ВСУ и общественный активист с ником Цунами Зубреня.

Известно, что боец был уроженцем села Демки Драбовского района Черкаской области. Он служил в 1-м механизированном батальоне 92-й отдельной механизированной бригады.

"Снова Черкасчина склонит голову в трауре. С грустью сообщаю о гибели воина-героя из села Демки Драбовского района Жука Сергея Иосифовича. Вечная память защитнику Украины", - написала активист.

Скриншот поста (facebook.com/LeraUsS)

Обстоятельства гибели бойца в ВСУ не сообщают. Судя по всему, Жук погиб 14 июня около 21:00 в районе шахты "Бутовка", что между Авдеевкой и оккупированным Спартаком, во время отражения атаки пророссийских боевиков.

Сергей Жук (фото: facebook.com/LeraUsS)

Пользователи социальных сетей скорбят по павшему за свободу нашей страны бойцу.

"Слов нет... Вечная память герою!" - написала Ирина Белецкая.

Скриншот комментариев (facebook.com/LeraUsS)

Напомним, 13 июня, в селе Пидопригоры Лебединского района Сумской области простились с украинским воином Степаном Литковцем, который погиб на Донбассе. Герой погиб 6 июня во время выполнения боевого задания.

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