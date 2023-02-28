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Слушайте новую песню группы SPOKUSY о том, как переживать сложные времена

SPOKUSY выпустили новую песню (фото: пресс-служба группы)
Автор: Styler

Украинская группа SPOKUSY выпустила новый трек "Світло зникає". Эта песня о том, как важно верить в то, что все плохое скоро кончится.

По словам участников команды, их новое творение - про "те чувства, которые возникают у нас в момент погружения во внутренний мир размышлений и эмоций".

"Когда буквально отовсюду подступает темнота, каждый из нас находит в себе возможность раскрыть те тайные мысли, которые никогда не выплывают наружу в обычном состоянии. Когда ты видишь за окном холодные черные дома, наощупь идешь домой, снег режет тебе лицо. А потом видишь, как вдали появляется свет в соседнем микрорайоне", - добавляет вокалист Алекс Дариен.

"Світло зникає, гріюсь тобою", говорят ребята, слова о том, что не нужно переживать сложные времена наедине, вместе всегда будет теплее и светлее.

Добавим, что сейчас парни активно выступают на благотворительных фестивалях и собирают деньги на ВСУ. Ближайший концерт SPOKUSY состоится 11 марта во Львове.

В этом городе функционирует созданный гитаристом группы Игорем Черепановым хостел для переселенцев, на который также уходит часть средств с концертов пост-панк команды и других мероприятий, организуемых Черепановым.

Ранее SPOKUSY выпустили песню-обращение к людям, вынужденным выехать за границу.

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