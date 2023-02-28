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Слухайте нову пісню гурту SPOKUSY про те, як переживати складні часи

SPOKUSY випустили нову пісню (фото: прес-служба гурту)
Автор: Styler

Український гурт SPOKUSY випустив новий трек "Світло зникає". Ця пісня про те, як важливо вірити в те, що все погане скоро закінчиться.

За словами учасників команди, їхнє нове творіння - про "ті почуття, які виникають у нас в момент занурення у внутрішній світ роздумів і емоцій".

"Коли буквально звідусіль підступає темрява, кожен із нас знаходить в собі можливість розкрити ті таємні думки, які ніколи не випливають назовні в звичайному стані. Коли ти бачиш за вікном холодні чорні будинки, навпомацки йдеш додому, сніг ріже тобі обличчя. А потім бачиш, як вдалині з'являється світло у сусідньому мікрорайоні", - додає вокаліст Алекс Дарієн.

"Світло зникає, гріюсь тобою", кажуть хлопці, слова про те, що не треба переживати складні часи наодинці, разом завжди буде тепліше і світліше.

Додамо, що зараз хлопці активно виступають на благодійних фестивалях і збирають гроші на ЗСУ. Найближчий концерт SPOKUSY відбудеться 11 березня у Львові.

У цьому місті функціонує створений гітаристом гурту Ігорем Черепановим хостел для переселенців, на який також йде частина коштів з концертів пост-панк команди та інших заходів, які організовує Черепанов.

Раніше SPOKUSY випустили пісню-звернення до людей, що були змушені виїхати за кордон.

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