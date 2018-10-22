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"Смачна мова. Не користуватися нею - просто гріх": відомий співак висловився про українізацію

STYLERЖиття    22.10.2018 - 22:48
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Андрій Кошман вважає, що українці не повинні відмовлятися від вивчення іноземних мов

На сьогоднішній день українська мова потребує захисту. При цьому жителі нашої країни не повинні відмовлятися від знання інших мов. Таку думку висловив відомий український співак, соліст формації NOVA OPERA Андрій Кошман.

"Але варто вивчати не лише російську, польську чи угорську мову, а знати ще й англійську, німецьку, італійську, французьку - тоді світ для вас відкриється. Треба також звертати увагу на східні мови, тому що там можна відкрити нові ринки. Хоча, можна обмежитися англійською - її вистачить для бізнесового спілкування. Захищати своє варто, але треба знати межу, щоб все це було…", - сказав артист в інтерв'ю "Укрінформу".

&quot;Смачна мова. Не користуватися нею - просто гріх&quot;: відомий співак висловився про українізацію

Андрій Кошман (фото: facebook.com/koshman.andrey)

"Напевно, що можна назвати лагідною українізацією, коли люди самі її всотують і потім відтворюють. Це стає їхнім життям. Чи варто це робити насильно? Напевно, що жорстко не варто, тому що можна наштовхнутися на супротив, оскільки певна частина України ще говорить різними мовами, зокрема російською", - додав він.

В приклад Кошман навів ситуацію з кіно.

"Почали перекладати фільми українською, і роблять це якісно, тож зараз український переклад тієї ж голлівудської стрічки - набагато кращий, ніж був зазвичай російський. Зараз навіть питання не стоїть - гарні актори, яскраві переклади. Це – смачна мова, тому не користуватися нею просто гріх, її цікаво слухати і поступово вона входить у побут. Головне, не зупинятися, тому що цей напрямок - правильний", - резюмував співак.

Нагадаємо, нещодавно співак із США випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі".

Раніше з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна

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