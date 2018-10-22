"Смачна мова. Не користуватися нею - просто гріх": известный певец высказался об украинизации

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Андрей Кошман считает, что украинцы не должны отказываться от изучения иностранных языков

На сегодняшний день украинский язык нуждается в защите. При этом жители нашей страны не должны отказываться от знания других языков. Такое мнение выразил известный украинский певец, солист формации NOVA OPERA Андрей Кошман.

"Но стоит изучать не только русский, польский или венгерский язык, а знать еще и английский, немецкий, итальянский, французский - тогда мир для вас откроется. Надо также обращать внимание на восточные языки, потому что там можно открыть новые рынки. Хотя, можно ограничиться английским - его хватит для бизнес-общения. Защищать свое стоит, но надо знать предел", - сказал артист в интервью "Укринформу".

Андрей Кошман (фото: facebook.com/koshman.andrey)

"Наверное, можно назвать мягкой украинизацией, когда люди сами ее впитывают и потом воспроизводят. Это становится их жизнью. Стоит ли это делать насильно? Наверное, жестко не стоит, так как можно столкнуться с сопротивлением, поскольку определенная часть Украины еще говорит на разных языках, в том числе на русском", - добавил он.

В пример Кошман навел ситуацию с кино.

"Начали переводить фильмы на украинский, и делают это качественно, поэтому сейчас украинский перевод той же голливудской ленты - намного лучше, чем был обычно российский. Сейчас даже вопрос не стоит - хорошие актеры, яркие переводы. Это - вкусный язык, поэтому не пользоваться ним - просто грех! Его интересно слушать и постепенно он входит в быт. Главное, не останавливаться, потому что это направление - правильное", - резюмировал певец.

Напомним, недавно певец из США выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Мамі".

Ранее появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина