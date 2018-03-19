"Смерть його не страшила": в мережі нагадали про подвиги льотчика-героя Волошина

Він застрелився у власній квартирі

Журналіст Юрій Бутусов нагадав українцям про подвиги льотчика-героя Владислава Волошина, який покінчив з собою в неділю, 18 березня. Про нього журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

"У радянський час народилася приказка "незамінних у нас немає". Але все це нісенітниця - є, є незамінні, абсолютно незамінні, великі люди. Сьогодні (18 березня - ред.) пішов з життя Владислав Волошин - один з кращих українських вояків... Без всяких знижок - людина честі, прямий і непохитний. Ощадливо сміливий, рішучий і націлений на перемогу в повітрі. А на землі - безкомпромісний, з небувалою волею, інтелектуальна людина, з гострим критичним мисленням. Він не дозволяв собі розкисати, ніяких депресій не було і в помині, і вів себе як завжди зразковий офіцер", - пише Бутусов.

Фото: Юрій Бутусов і Владислав Волошин (facebook.com/butusov.yuriy)

Журналіст нагадав, що травень-серпень 2014 Волошин скоїв 33 бойових вильоти.

"Поруч з ним на його очах російська ППО в декількох вильотах збив чотири наших бойових літака, смерть була поруч, та якимось дивом він двічі повертався з вильоту поодинці... Але смерть його не страшила, Влад не здригнувся і продовжив літати. Він був провідним чергової пари штурмовиків в резерві командування АТО в Краматорську в серпні 2014-го, коли були й такі, хто боявся вилітати через високий ризик бути збитим", - розповів він.

"Двічі завдавав ударів безпосередньо по російським військам, причому є численні свідки його точного удару по російським десантникам під Іловайськом. Там, під Іловайськом, на відході від мети все-таки збили його самого. Він просто дивом вижив, отримав важкі травми при катапультуванні біля самої землі. І ще одне диво - поранений, вирвався з облави до своїх. І знову став у стрій після всіх потрясінь, готовий летіти в бій", - зазначив Бутусов.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, що у Миколаєві застрелився керівник обласного аеропорту Волошин.