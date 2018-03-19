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"Смерть его не страшила": в сети напомнили о подвигах летчика-героя Волошина

STYLERLIFE        19.03.2018 - 10:02
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)
Фото: Владислав Волошин (facebook.com nikolaev0512ua)

Он застрелился в собственной квартире

Журналист Юрий Бутусов напомнил украинцам о подвигах летчика-героя Владислава Волошина, который покончил с собой в воскресенье, 18 марта. О нем журналист написал на своей странице в Facebook.

"В советское время родилась поговорка "незаменимых у нас нет". Но все это чушь - есть, есть незаменимые, абсолютно незаменимые, великие люди. Сегодня (18 марта- ред.) ушел из жизни Владислав Волошин - один из лучших украинских воинов... Без всяких скидок - человек чести, прямой и непреклонный. Расчетливо смелый, решительный и нацеленный на победу в воздухе. А на земле - бескомпромиссный, с экстраординарной волей, интеллектуальный человек, с острым критическим мышлением. Он не позволял себе раскисать, никаких депрессий не было и в помине, и вел себя всегда как образцовый офицер", - написал Бутусов.

Фото: Юрий Бутусов и Владислав Волошин (facebook.com/butusov.yuriy)

Журналист напомнил, что май-август 2014 Волошин совершил 33 боевых вылета.

"Рядом с ним на его глазах российская ПВО в нескольких вылетах сбила четыре наших боевых самолета, смерть была рядом, и каким-то чудом он дважды возвращался из вылета в одиночку... Но смерть его не страшила, Влад не дрогнул и продолжил летать. Он был ведущим дежурной пары штурмовиков в резерве командования АТО в Краматорске в августе 2014-го, когда были и такие, кто боялся вылетать из-за высокого риска быть сбитым", - рассказал он.

"Дважды наносил удары непосредственно по российским войскам, причем есть многочисленные свидетели его точного удара по российским десантникам под Иловайском. Там, под Иловайском, на отходе от цели все-таки сбили его самого. Он выжил просто чудом, получил тяжелые травмы при катапультировании у самой земли. И еще одно чудо - раненый, вырвался из облавы к своим. И снова встал в строй после всех потрясений, готовый лететь в бой", - отметил Бутусов.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, что в Николаеве застрелился руководитель областного аэропорта Волошин.

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