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Смерть на уроці фізкультури: в Мирнограді помер п'ятикласник (фото)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 12:42
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У смерті 11-річного хлопчика звинувачують у тому числі лікарів

У Мирнограде Донецької області під час уроку фізкультури помер п'ятикласник.

Як повідомили в Покровському відділі поліції, трагедія сталася 20 березня в загальноосвітній школі №8.

Смерть 11-річного хлопчика сталася близько другої години дня. На уроці фізкультури йому раптово стало погано. Адміністрація школи викликала швидку. Медики констатували смерть дитини та доставили тіло в терапевтичне відділення Мирноградської центральної міської лікарні.

Наголошується, що у хлопчика було діагностовано важке захворювання - злоякісна феохромоцитома третьої категорії.

Загиблий хлопчик (фото: vk.com)

У той же час в Facebook-спільноті "Типовий Мирноград" говориться, що дитина була на індивідуальному навчанні і не мала права займатися фізичною культурою.

"Як він опинився на уроці - питання до вчителя. Нам відомо, що під час заняття педагог проводив якесь спортивне змагання, в результаті чого хлопчика занесло, і він впав. До нього одразу ж підбігли однокласники і учитель", - зазначили адміністратори спільноти.

Дитину винесли з спортзалу та надали першу медичну допомогу. У цей же час була викликана швидка, яка приїхала лише через півгодини. Всьому причина - не прочищені комунальними службами дороги.

Крім цього, повідомляється, що у смерті хлопчика винні і лікарі, які боролися за його життя в школі протягом 40 хвилин, і тільки потім вирішили везти його до лікарні. По дорозі хлопчик помер.

"Інформація не є офіційною, джерела - педсклад навчального закладу", - уточнили автори посту.

Скріншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

Трагічний випадок попередньо класифікують як кримінальне правопорушення - п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

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Теги: умер, школьник
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