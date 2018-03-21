Смерть на уроке физкультуры: в Мирнограде умер пятиклассник (фото)

В смерти 11-летнего мальчика винят в том числе врачей

В Мирнограде Донецкой области во время урока физкультуры умер пятиклассник.

Как сообщили в Покровском отделе полиции, трагедия случилась 20 марта в общеобразовательной школе №8.

Смерть 11-летнего мальчика произошла около двух часов дня. На уроке физкультуры ему внезапно стало плохо. Администрация школы вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть ребенка и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы.

Отмечается, что у мальчика было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома третьей категории.

Погибший мальчик (фото: vk.com)

В то же время в Facebook-сообществе "Типичный Мирноград" говорится, что ребенок был на индивидуальном обучении и не имел права заниматься физической культурой.

"Как он оказался на уроке - вопрос к учителю. Нам известно, что во время занятия педагог проводил какое-то спортивное соревнование, в результате чего мальчика занесло, и он упал. К нему сразу же подбежали одноклассники и учитель", - отметили администраторы сообщества.

Ребенка вынесли из спортзала и оказали первую медицинскую помощь. В это же время была вызвана скорая помощь, которая приехала лишь через полчаса. Всему причина - не прочищенные коммунальными службами дороги.

Кроме этого, сообщается, что в смерти мальчика виновны и врачи, которые боролись за его жизнь в школе на протяжении 40 минут, и только потом решили везти его в больницу. По дороге мальчик умер.

"Информация является не официальной, источники - педсостав учебного заведения", - уточнили авторы поста.

Скриншот поста (фото: facebook.com/typical.mrg)

Трагический случай предварительно классифицируют как уголовное правонарушение - п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

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