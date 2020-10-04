Смертельне ДТП у Києві: маршрутка проїхала на червоне світло і збила трьох пішоходів

У Києві водій маршрутки збив трьох людей
У неділю, 4 жовтня, в Києві на Виноградарі сталася страшна смертельна ДТП. На проспекті Свободи 20 маршрутка №465 збила трьох людей, один з яких помер на місці. Тіло було під днищем транспортного засобу.
Ще двоє людей отримали травми. Одна жінка перебуває у важкому стані. На місце інциденту приїхали машини швидкої допомоги і рятувальники. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.
ДТП в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
За словами свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, але маршрутка їх не пропустила і проїхали на червоний. Пізніше водій маршрутки заявив, що у нього відмовили гальма.
ДТП в Києві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Також з'явилося відео моменту смертельного ДТП.
З'явилося відео моменту смертельного ДТП на пр. Свободи, про який ми повідомляли раніше...Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 4 жовтня 2020 р.
ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі закликають пішоходів завжди дивитися по сторонах, навіть якщо ви йдете на зелений сигнал світлофора.
Нагадаємо, у Києві водій виніс жінку з маршрутки, яка хотіла проїхати по пенсійному посвідченню.
Раніше в Запоріжжі чоловіка побили молотком в маршрутці.