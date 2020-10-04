Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка проехала на красный свет и сбила трех пешеходов

Маршрутка (фото: РБК-Украина)

В Киеве водитель маршрутки сбил трех человек

В воскресенье, 4 октября, в Киеве на Виноградаре произошло жуткое смертельное ДТП. На проспекте Свободы 20 маршрутка №465 сбила трех человек, один из которых скончался на месте. Тело было под днищем транспортного средства.

Еще двое людей получили травмы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. На место инцидента приехали машины скорой помощи и спасатели. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

ДТП в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

По словам свидетелей, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, но маршрутка их не пропустила и проехала на красный. Позже водитель маршрутки заявил, что у него отказали тормоза.

ДТП в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также появилось видео момента смертельного ДТП.

Появилось видео момента смертельного ДТП на пр. Свободы о котором мы сообщали ранее -... Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 4 жовтня 2020 р.

ДТП в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети призывают пешеходов всегда смотреть по сторонам, даже если вы идете на зеленый сигнал светофора.

Когда вы переходите дорогу, нужно всегда смотреть по сторонам! Зеленый свет не гарантирует того что автомобиль остановиться!

Началось время сказочных истории, тормоза отказали, ребенок сидя на собаке внезапно выскочил, бабушка на тележке подрезала.

Вот не известно правда или нет... поэтому... люди!!! Всегда смотрите по сторонам!!!!

А это только мне кажется, что правое заднее колесо у этой маршрутки как-то не очень обычно расположено?

У них конечная как раз там, где он остановился, и они перед этим светофором всегда тормозят. Не верю, что водитель намерено не остановился, на том светофоре всегда много людей. А вот, машины убитые, не исключено, что тормоза отказали.

Напомним, в Киеве водитель вынес женщину из маршрутки, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению.

Ранее в Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке.