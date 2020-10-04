Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка проехала на красный свет и сбила трех пешеходов

В Киеве водитель маршрутки сбил трех человек
В воскресенье, 4 октября, в Киеве на Виноградаре произошло жуткое смертельное ДТП. На проспекте Свободы 20 маршрутка №465 сбила трех человек, один из которых скончался на месте. Тело было под днищем транспортного средства.
Еще двое людей получили травмы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. На место инцидента приехали машины скорой помощи и спасатели. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.
ДТП в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
По словам свидетелей, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, но маршрутка их не пропустила и проехала на красный. Позже водитель маршрутки заявил, что у него отказали тормоза.
ДТП в Киеве (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Также появилось видео момента смертельного ДТП.
Появилось видео момента смертельного ДТП на пр. Свободы о котором мы сообщали ранее -...Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 4 жовтня 2020 р.
ДТП в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети призывают пешеходов всегда смотреть по сторонам, даже если вы идете на зеленый сигнал светофора.
Напомним, в Киеве водитель вынес женщину из маршрутки, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению.
Ранее в Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке.