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Смертельне ДТП: у Києві на Набережній пішохід-порушник залишився без голови (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 10:23
Скріншот: facebook.com dtp.kiev.ua
Скріншот: facebook.com dtp.kiev.ua

Трагічний інцидент стався біля Поштової площі

У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій відбулося смертельне ДТП, в результаті якого чоловік залишився без голови. Про це повідомили в соцмережах.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Трагічний інцидент стався біля Поштової площі у бік Гаванського мосту.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Чоловік намагався перебігти шість смуг швидкісного руху в недозволеному місці.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Стійкою відірвало склепіння черепа. На місці працює СОГ. Куди біг через 8 шпальт - незрозуміло. Там стіна. До переходу 80 метрів. Жахлива ДТП у Києві на Набережній: пішохід порушник залишився без голови. На місці швидка і поліція", - пишуть у паблике dtp.kiev.ua.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На місці працювала патрульна поліція, швидка допомога і оперативно-слідча група.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Громадяни. Не бігайте через 6-8 смуг. Не ламайте життя водіям", - звернулися в мережі до пішоходам.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині судитимуть українського водія з-за смертельного ДТП.

Як повідомляється, вантажівка врізалася в автомобіль зі швидкістю 71 кілометр на годину. Водій не зупинився, в результаті чого вантажівка з разбитою машиною проїхав ще близько 200 метрів.

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Теги: ДТП, Київ
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