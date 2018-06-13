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Смертельное ДТП: в Киеве на Набережной пешеход-нарушитель остался без головы (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 10:23
Скриншот: facebook.com dtp.kiev.ua
Скриншот: facebook.com dtp.kiev.ua

Трагический инцидент произошел возле Почтовой площади

В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло смертельное ДТП, в результате которого мужчина остался без головы. Об этом сообщили в соцсетях.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Трагический инцидент произошел возле Почтовой площади в сторону Гаванского моста.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Мужчина пытался перебежать шесть полос скоростного движения в неположенном месте.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Стойкой оторвало свод черепа. На месте работает СОГ. Куда бежал через 8 полос - непонятно. Там стена. До перехода 80 метров. Жуткое ДТП в Киеве на Набережной: пешеход нарушитель остался без головы. На месте скорая и полиция", - пишут в паблике dtp.kiev.ua.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На месте работала патрульная полиция, скорая помощь и оперативно-следственная группа.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Граждане. Не бегайте через 6-8 полос. Не ломайте жизнь водителям", - обратились в сети к пешеходам.

Ранее сообщалось, что в Германии будут судить украинского водителя из-за смертельного ДТП.

Как сообщается, грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитою машиною проехал еще около 200 метров.

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Теги: ДТП, Киев
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