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Вже смішно: улюблена газета Путіна осоромилася з фейком про Україну

STYLERЖиття    23.03.2019 - 12:45
Вже смішно: улюблена газета Путіна осоромилася з фейком про Україну
Фейки про Україну (ілюстративне фото: Андрій Коваль/РБК-Україна)

Фейки про Україну – голодні українці і "чемоданний" настрій

Фейки про Україну, про голодуючих українців розсмішили мережу. Улюблена газета президента Росії Володимира Путіна "Комсомольская правда" запустила черговий фейк про те, що жителі України не можуть собі дозволити ряд недорогих продуктів. Про свої нібито спостереження розповіла одна з журналісток видання, яка вирушила на поїзді в Київ. За даними Матвєєвої Анастасії, вона побачила навколо "голодних українців".

У своєму "розслідуванні" журналістка цитує нібито розповіді своїх попутчиц в поїзді:

"Люди їсти хочуть. У мене он сусідка пенсіонерка по святах купує собі п'ять кільок, на оселедець у неї не вистачає. А інша сусідка тут і каже: "Втомилася голодувати, купила фарш для собак, котлети собі зробила". Є у нас такий фарш коштує 7 гривень за кіло".

Вже смішно: улюблена газета Путіна осоромилася з фейком про Україну

Фейки про Україну - голодні українці і "чемоданний" настрій (фото: Олег Гордієнка / УНІАН)

Автор статті стверджує, що в українців у всіх "чемоданний настрій".

"Люди не бачать перспектив і вже не приховують, що мріють виїхати. Одні - в Росію, інші – в Європу. Корупція, націоналісти, українізація — це багатьох дратує. Ось у нас вже немає російських дитсадків, навіть приватних. Скрізь зобов'язують говорити українською", – нібито розповіла журналістці приятелька.

Нагадаємо, що раніше Грановський викрив фейк про його "обід" з головою ЦВК.

Також РБК-Україна повідомляло, що перед виборами кількість хакерських атак зросла в рази.

Раніше ми писали, що єврокомісія закликала Google, Facebook і Twitter посилити боротьбу з фейками.

Facebook посилює боротьбу з фейками перед виборами до Європарламенту "Народний фронт" хоче ввести кримінальну відповідальність за фейки у ЗМІ
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