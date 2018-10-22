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"Сміялися над індійськими перевантаженими поїздами": в соцмережі відреагували на інцидент з київською електричкою

STYLERЖиття    22.10.2018 - 18:42
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Раніше в "Укрзалізниці" заявили, що причиною запізнення поїздів електрички стала нестача локомотивних бригад

З'явилися подробиці та фото інциденту з електропоїздом на столичній станції "Троєщина-2". Як повідомив Влад Антонов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, сьогодні потяг, що спізнився, приїхав складом 4 вагона та на шляхах люди перекрили йому проїзд.

Наголошується, що кияни навіть залізли у кабіну машиніста й змушені були "їхати на зацеперах позаду поїзда".

&quot;Сміялися над індійськими перевантаженими поїздами&quot;: в соцмережі відреагували на інцидент з київською електричкою&quot;Сміялися над індійськими перевантаженими поїздами&quot;: в соцмережі відреагували на інцидент з київською електричкою

Скрін: facebook.com/vlad.life

"Зовсім недавно ці люди сміялися над індійськими перевантаженими поїздами", - іронізує він а також наводить фото із блокованою електричкою.

&quot;Сміялися над індійськими перевантаженими поїздами&quot;: в соцмережі відреагували на інцидент з київською електричкоюСкрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, що раніше в "Укрзалізниці" заявили, що причиною запізнення поїздів електрички стала нестача локомотивних бригад.

 

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

В коментарях до посту можна прочитати про проблеми із платою за проїзд, що і є однією з головних причин плачевного стану громадського транспорту:

"Електричка так і поїхала?";

"Європа";

"Проблема в самих людях - вони не платять за електричку. Їхала - людей 5 на весь вагон із квитками. Ну і як може функціонувати міський транспорт, якщо люди намагаються жити на шару?";

"Гиперлуп"...

&quot;Сміялися над індійськими перевантаженими поїздами&quot;: в соцмережі відреагували на інцидент з київською електричкою&quot;Сміялися над індійськими перевантаженими поїздами&quot;: в соцмережі відреагували на інцидент з київською електричкою

Скрін: facebook.com/vlad.life

Як повідомлялося раніше, у Львівській області в місті Сколе незадоволені пасажири перекрили залізничні колії і заблокували рух електропоїзда "Мукачево-Львів" - так активісти протестували проти малого кількості вагонів електропоїзда

Також ми писали, що 12 жовтня у Фастові Київської області були затримані причетні до гучного розгрому у вагоні електрички Київ-Фастів 10 жовтня.

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Відео: РБК-Україна

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