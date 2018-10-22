"Смеялись над индийскими перегруженными поездами": в соцсети отреагировали на инцидент с киевской электричкой

Фото: коллаж РБК-Украина

Ранее в Укрзализныце заявили, что причиной опоздания поездов электрички стала нехватка локомотивных бригад

Появились подробности и фото инцидента с электропоездом на столичной станции "Троещина-2". Как сообщил Влад Антонов на своей странице в социальной сети Facebook, сегодня опоздавший поезд приехал составом в 4 вагона и на путях люди перекрыли ему проезд.

Отмечается, что киевляне залезли даже в кабину машиниста и вынуждены были "ехать на зацеперах сзади поезда".

Скрин: facebook.com/vlad.life

"Совсем недавно эти люди смеялись над индийскими перегруженными поездами", - иронизирует он и также приводит фото с блокированной электричкой.

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что ранее в Укрзализныце заявили, что причиной опоздания поездов электрички стала нехватка локомотивных бригад.

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

В комментариях к посту можно прочитать о проблеме с платой за проезд, что и является одной из главных причин плачевного состояния общественного транспорта:

"Электричка так и поехала?";

"Европа";

"Проблема в самих людях - они нe платят за eлeктричку. То ехала - человек 5 на вeсь вагон с билeтами. Ну и как можeи функционировать городской транспорт, если люди пытаются жить на шару?";

"Гиперлуп"...

Скрин: facebook.com/vlad.life

Как сообщалось ранее, во Львовской области в городе Сколе недовольные пассажиры перекрыли железнодорожные пути и заблокировали движение электропоезда "Мукачево-Львов" - так активисты протестовали против малого количества вагонов электропоезда

Также мы писали, что 12 октября в Фастове Киевской области были задержаны причастные к громкому разгрому в вагоне электрички Киев-Фастов 10 октября.

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Видео: РБК-Украина