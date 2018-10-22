"Смеялись над индийскими перегруженными поездами": в соцсети отреагировали на инцидент с киевской электричкой

Ранее в Укрзализныце заявили, что причиной опоздания поездов электрички стала нехватка локомотивных бригад
Появились подробности и фото инцидента с электропоездом на столичной станции "Троещина-2". Как сообщил Влад Антонов на своей странице в социальной сети Facebook, сегодня опоздавший поезд приехал составом в 4 вагона и на путях люди перекрыли ему проезд.
Отмечается, что киевляне залезли даже в кабину машиниста и вынуждены были "ехать на зацеперах сзади поезда".
Скрин: facebook.com/vlad.life
"Совсем недавно эти люди смеялись над индийскими перегруженными поездами", - иронизирует он и также приводит фото с блокированной электричкой.
Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua
Напомним, что ранее в Укрзализныце заявили, что причиной опоздания поездов электрички стала нехватка локомотивных бригад.
Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua
В комментариях к посту можно прочитать о проблеме с платой за проезд, что и является одной из главных причин плачевного состояния общественного транспорта:
"Электричка так и поехала?";
"Европа";
"Проблема в самих людях - они нe платят за eлeктричку. То ехала - человек 5 на вeсь вагон с билeтами. Ну и как можeи функционировать городской транспорт, если люди пытаются жить на шару?";
"Гиперлуп"...
Скрин: facebook.com/vlad.life
Как сообщалось ранее, во Львовской области в городе Сколе недовольные пассажиры перекрыли железнодорожные пути и заблокировали движение электропоезда "Мукачево-Львов" - так активисты протестовали против малого количества вагонов электропоезда
Также мы писали, что 12 октября в Фастове Киевской области были задержаны причастные к громкому разгрому в вагоне электрички Киев-Фастов 10 октября.
Видео: РБК-Украина