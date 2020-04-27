ЗМІ дізналися, коли можуть відкрити метро в Києві

Карантин в Україні запровадили 12 березня і продовжили його до 11 травня. Багатьох українців хвилює питання, коли ж очікувати відновлення роботи метрополітену. У ЗМІ почала з'являтися інформація про можливе відкриття метро 18 травня.

Але скористатися транспортом зможуть тільки люди зі спеціальними перепустками, тобто працівники медичної сфери, правоохоронці, працівники торгівлі. Для решти українців метро запрацює з червня. Про це повідомляє видання Kkreshatyk.news посилаючись на джерело в Офісі президента.

В цей же час, мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення про відновлення роботи метрополітенів у Києві, Дніпропетровську та Харкові буде приймати Кабінет міністрів України.

За його словами, на цей час у столичному метрополітені немає точної інформації про дату відновлення роботи.

"Столичний метрополітен не давав ніякої офіційної інформації про роботу підземки. Згідно з постановою уряду, обмеження, в тому числі і про роботу метро продовжено до 11 травня. Після цього, враховуючи епідеміологічну ситуацію, будуть прийняті подальші рішення. Рішення про закриття метро в Києві, Дніпропетровську та Харкові прийняв уряд, і відновлення роботи метрополітену буде залежати від рішень Кабміну", - сказав Кличко.

До речі, як повідомив голова МОЗ, карантин в Україні можуть завершити раніше, пропустивши кілька етапів плану, оприлюдненого Кабінетом міністрів минулого тижня. Тобто країна може перейти з першого етапу відразу до третього чи навіть четвертого. За словами Ляшка, все буде залежати від динаміки розповсюдження коронавірусу в Україні.

Як ми раніше писали, в Україні транспорт можуть запустити раніше терміну.