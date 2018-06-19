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"Дивіться під ноги": у Києві хлопець стікав кров'ю після провалу у водостічний люк (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 10:47

Хлопець отримав важку травму на зупинці

У Шевченківському районі Києва хлопець провалився у водостічний люк, в результаті чого отримав важкі травми. Потерпілий втратив багато крові та переніс операцію. Про це розповіли на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався на станції метро "Нивки".

"У Києві на Нивках хлопець отримав важку травму ноги, провалившись в дефектну лівньовку..." – повідомили у мережі.

"Увага! Час від часу ми занурюємося в побутові проблеми настільки, що не помічаємо всю красу, яка нас оточує. В голові постійно думки про роботу, навчання, дім тощо. Даний пост створений, щоб нагадати Вам, банально, дивитися під ноги, причому дивитися скрізь і завжди, тому що навіть на зупинці, коли ти думаєш про те, що потрібно дістати гроші за проїзд, тебе може очікувати неприємність..." – зазначив автор публікації.

"Справа була на ст. метро "Нивки" (з боку "Нивки Хола"). Я просто зробив крок з бровки і провалився у водостічну решітку. У підсумку пробита вена, багато втраченої крові, нелегка операція, дев'ять швів і урок на все життя", - розповів постраждалий.

 

Фото: Нога після травми (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Тому не забувайте звертати увагу на ті речі, які нас оточують, а особливо - дивитися під ноги!" – підкреслили в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Теги: Київ, канализация, травма
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