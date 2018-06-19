"Смотрите под ноги": в Киеве парень истекал кровью после провала в водосточный люк (фото)

Парень получил тяжелую травму на остановке

В Шевченковском районе Киева парень провалился в водосточный люк, в результате чего получил тяжелые травмы. Пострадавший потерял много крови и перенес операцию. Об этом рассказали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел на станции метро "Нивки".

"В Киеве на Нивках парень получил тяжелую травму ноги, провалившись в дефектную ливневку..." – сообщили в сети.

"Внимание! Время от времени мы погружаемся в бытовые проблемы настолько, что не замечаем всю прелесть, которая нас окружает. В голове постоянно мысли о работе, учебе, доме и прочем. Данный пост создан, чтобы напомнить Вам, банально, смотреть под ноги, причем смотреть везде и всегда, потому что даже на остановке, когда ты думаешь о том, что нужно достать деньги за проезд, тебя может ожидать неприятность..." – отметил автор публикации.

"Дело было на ст. метро "Нивки" (со стороны "Нивки Хола"). Я просто сделал шаг с бровки и провалился в водосточную решетку. В итоге пробитая вена, много потерянной крови, нелегкая операция, девять швов и урок на всю жизнь", - рассказал пострадавший.

Фото: Нога после травмы (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Поэтому не забывайте обращать внимание на вещи, которые нас окружают, а особенно - смотреть под ноги!" – подчеркнули в сети.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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