Сніговий колапс у Львові: місто продовжує засипати снігом п'ятий день (фото)

Львів продовжує засипати снігом і вже п'ятий день жителі міста намагаються впоратися з наслідками стихії. В'їзд в місто закрито, а місцева влада закликала жителів залишатися вдома і працювати дистанційно.

Про те, що відбувається на вулицях Львова і як місто намагається побороти стихію, розповів кореспондент Styler.

Сніг у Львові почав йти ще в неділю і перші результати стихії були не такі плачевні, хоча техніка вже не справлялася і люди з лопатами вийшли на вулицю. Компанію їм склав мер міста Андрій Садовий. Центральні вулиці трохи розчистили, а от всі інші – навіть і не бралися.

Після невеликого перепочинку, в середу ввечері сніг знову почав йти з подвоєною силою. За ніч з середи на четвер випало не менше 10 см снігу, і все, що напередодні було розчищено – знову опинилося під щільними кучугурами. Робота міського транспорту зовсім вибилася з графіка і за фактом більш-менш регулярно їздять тільки трамваї. Але вчора й у них стався колапс – через прорив труби в самому центрі міста. Це паралізувало одну з центральних вулиць майже на добу, а три маршруту трамвая змушені були їздити по інших маршрутах.

Сніговий колапс у Львові

На засіданні міської ради в середу ввечері, 10 лютого, лаяли комунальників і погрожували звільнити тих, хто погано виконує свою роботу. Хоча відзначали, що в багатьох районах міста вони працюють дуже інтенсивно. Проте погода вносить свої корективи й синоптики кажуть, що за пару діб у Львові випала місячна норма опадів.

Жителів міста закликали не виходити з дому без особливої потреби, не виїжджати на автомобілях і працювати віддалено. Роботу шкіл і дитячих садів не заборонили, але порекомендували тим, хто живе у віддалених районах, залишатися вдома.

Варто відзначити, що в багатьох районах міста ситуація просто плачевна. Спецтехніка розчищає тільки центральні вулиці, а всі інші – повністю засипані снігом. Люди, яким потрібно терміново вибратися з дому, змушені крокувати по півметровим заметам або розкопуватися самостійно.

Сніговий колапс у Львові

Вранці в четвер заборонили в'їзд вантажівок у місто, дозволили проїзд тільки машинам з продуктами. Також закрили траси: Київ-Чоп, Тернопіль-Львів-Рава-Руська, Львів-Краковець, Львів-Шегині, Львів-Самбір-Ужгород, Львів-Радехів-Луцьк. Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич.

Сніговий колапс у Львові

За даними львівських порталів, на міський об'їзній сталося кілька ДТП та перекинулася фура. Там рух автомобільного транспорту майже заблоковано і водіям не рекомендується користуватися цією дорогою.

Ситуація на об'їзній Львову

Прогнози синоптиків на цей момент невтішні – снігопади триватимуть ще дві доби, а на вихідних до заметів додадуться і цілком серйозні морози до -12 -15 градусів.