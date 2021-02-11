Снежный коллапс во Львове: город продолжает засыпать снегом пятый день (фото)

Львов продолжает засыпать снегом и уже пятый день жители города пытаются справиться с последствиями стихии. Въезд в город закрыт, а местные власти призвали жителей оставаться дома и работать дистанционно.

О том, что происходит на улицах Львова и как город пытается побороть стихию, рассказал корреспондент Styler.

Снег во Львове начал идти еще в воскресенье и первые результаты стихии были не так плачевны, хотя техника уже не справлялась и люди с лопатами вышли на улицу. Компанию им составил мэр города Андрей Садовой. Центральные улицы немного расчистили, а вот все остальные – даже и не брались.

После небольшой передышки, в среду вечером снег снова начал идти с удвоенной силой. За ночь, со среды на четверг выпало не менее 10 см снега и все, что накануне было расчищено – снова оказалось под плотными сугробами. Работа городского транспорта совершенно выбилась из графика и по факту более-менее регулярно ездят только трамваи. Но вчера и у них случился коллапс – из-за прорыва трубы в самом центре города. Это парализовало одну из центральных улиц почти на сутки, а три маршрута трамвая вынуждены были ездить по другим маршрутам.

Снежный коллапс во Львове

На заседании городского совета в среду вечером, 10 февраля, ругали коммунальщиков и угрожали уволить тех, кто плохо выполняет свою работу. Хотя отмечали, что во многих районах города они работают очень интенсивно. Однако погода вносит свои коррективы и синоптики говорят, что за пару суток во Львове выпала месячная норма осадков.

Жителей города призвали не выходить из дома без особой надобности, не выезжать на автомобилях и работать удаленно. Работу школ и детских садов не запретили, но порекомендовали тем, кто живет в отдаленных районах, оставаться дома.

Стоит отметить, что во многих районах города ситуация просто плачевная. Спецтехника расчищает только центральные улицы, а все остальные – полностью засыпаны снегом. Люди, которым нужно срочно выбраться из дома, вынуждены шагать по полуметровым сугробам или откапываться самостоятельно.

Снежный коллапс во Львове

Утром в четверг запретили въезд грузовиков в город, разрешили проезд только машинам с продуктами. Также закрыли трассы: Киев-Чоп, Тернополь-Львов-Рава-Русская, Львов-Краковец, Львов-Шегини, Львов-Самбор-Ужгород, Львов-Радехов-Луцк. Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич.

Снежный коллапс во Львове

По данным львовских порталов, на городской объездной произошло несколько ДТП и перевернулась фура. Там движение автомобильного транспорта почти заблокировано и водителям не рекомендуется пользоваться этой дорогой.

Ситуация на объездной Львова

Прогнозы синоптиков на данный момент неутешительны – снегопады будут продолжаться еще двое суток, а на выходных к сугробам добавятся и вполне серьезны морозы, до -12 -15 градусов.