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Знялася для глянцю: дружину Позитиву з "Время и Стекло" переплутали з супермоделлю

STYLERЖиття    12.07.2019 - 12:55
Знялася для глянцю: дружину Позитиву з "Время и Стекло" переплутали з супермоделлю
Дружина Позитиву знялася для глянцю (фото: колаж РБК-Україна)

Дружина Позитиву показала знімок з нової фотосесії

Дружина українського музиканта Олексія Завгороднього (Позитив) з популярної групи "Время и Стекло" взяла участь у фотосесії для модного глянцю. Фото зі зйомок Ганна Андрійчук-Завгородня виклала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Аня лежить на дивані у відвертій чорній міні-сукні, прикрашеній пір'ям, яке продемонструвала її тендітні плечі і довгі стрункі ноги.

Знялася для глянцю: дружину Позитиву з &quot;Время и Стекло&quot; переплутали з супермоделлю

Анна Андрійчук-Завгородня (фото: instagram.com/annchuk)

"Вже в кінці серпня велике інтерв'ю та багато красивих фото. Потім все розповім", - підписала фото Анна.

Її образ викликав велику кількість захоплених відгуків дописувачів Ані. Багато наголосили, що вона сильно змінилася і тепер схожа на досвідчену модель. Крім того, її переплутали з відомої американської супермоделлю Кендалл Дженнер.

Користувачі мережі також залишили свої захоплені коментарі.

  • Чарівність;
  • Ви прекрасні;
  • Тобі дуже йде, шикарно виглядаєш;

Знялася для глянцю: дружину Позитиву з &quot;Время и Стекло&quot; переплутали з супермоделлю

Скріншот з Instagram

  • З початку подумала, що це Кендалл лежить;
  • Богиня;
  • Шикарна.

Знялася для глянцю: дружину Позитиву з &quot;Время и Стекло&quot; переплутали з супермоделлю

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва викликала фурор в мережі пікантним фото з Позитивом. Шанувальників співачки привернули увагу випадкові пікантні "дотику" Наді до Позитиву.

Раніше повідомлялося про те, що Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах. При цьому її шанувальники зазначили, що у неї ноги, як у Кендалл.

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