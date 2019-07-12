Снялась для глянца: жену Позитива из "Время и Стекло" перепутали с супермоделью

Жена Позитива показала снимок с новой фотосессии
Жена украинского музыканта Алексея Завгороднего (Позитив) из популярной группы "Время и Стекло" приняла участие в фотосессии для модного глянца. Фото со съемок Анна Андрийчук-Завгородняя выложила на своей странице в Instagram.
На фото Аня лежит на диване в откровенном черном мини-платье, украшенном перьями, которое продемонстрировало ее хрупкие плечи и длинные стройные ноги.
Анна Андрийчук-Завгородняя (фото: instagram.com/annchuk)
"Уже в конце августа большое интервью и много красивых фото. Потом все расскажу", - подписала фото Анна.
Ее образ вызвал большое количество восторженных отзывов подписчиков Ани. Многие подчеркнули, что она сильно изменилась и теперь похожа на опытную модель. Кроме того, ее перепутали с известной американской супермоделью Кендалл Дженнер.
Пользователи сети также оставили свои восторженные комментарии.
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что Надя Дорофеева вызвала фурор в сети пикантным фото с Позитивом. Поклонников певицы привлекли случайные пикантные "прикосновения" Нади к Позитиву.
Ранее сообщалось о том, что Надя Дорофеева восхитила фигурой в облегающих джинсах. При этом ее поклонники отметили, что у нее ноги, как у Кендалл.