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Снялась для глянца: жену Позитива из "Время и Стекло" перепутали с супермоделью

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 12:55
Снялась для глянца: жену Позитива из "Время и Стекло" перепутали с супермоделью
Жена Позитива снялась для глянца (фото: коллаж РБК-Украина)

Жена Позитива показала снимок с новой фотосессии

Жена украинского музыканта Алексея Завгороднего (Позитив) из популярной группы "Время и Стекло" приняла участие в фотосессии для модного глянца. Фото со съемок Анна Андрийчук-Завгородняя выложила на своей странице в Instagram.

На фото Аня лежит на диване в откровенном черном мини-платье, украшенном перьями, которое продемонстрировало ее хрупкие плечи и длинные стройные ноги.

Снялась для глянца: жену Позитива из &quot;Время и Стекло&quot; перепутали с супермоделью

Анна Андрийчук-Завгородняя (фото: instagram.com/annchuk)

"Уже в конце августа большое интервью и много красивых фото. Потом все расскажу", - подписала фото Анна.

Ее образ вызвал большое количество восторженных отзывов подписчиков Ани. Многие подчеркнули, что она сильно изменилась и теперь похожа на опытную модель. Кроме того, ее перепутали с известной американской супермоделью Кендалл Дженнер.

Пользователи сети также оставили свои восторженные комментарии.

  • Прелесть;
  • Вы прекрасны;
  • Тебе очень идет, выглядишь шикарно;

Снялась для глянца: жену Позитива из &quot;Время и Стекло&quot; перепутали с супермоделью

Скриншот с Instagram

  • С начало подумала, что это Кендалл лежит;
  • Богиня;
  • Шикарная.

Снялась для глянца: жену Позитива из &quot;Время и Стекло&quot; перепутали с супермоделью

Скриншот с Instagram

Напомним, что Надя Дорофеева вызвала фурор в сети пикантным фото с Позитивом. Поклонников певицы привлекли случайные пикантные "прикосновения" Нади к Позитиву.

Ранее сообщалось о том, что Надя Дорофеева восхитила фигурой в облегающих джинсах. При этом ее поклонники отметили, что у нее ноги, как у Кендалл.

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