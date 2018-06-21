"Зняти голову з плеч": на Терезу Мей готувався жорстокий замах

У Лондоні проходить суд над 20-річним чоловіком, який планував вбивство британського прем'єр-міністра

Нааймур Захарія Рахман, який підтримує "Ісламську державу", готував жорстокий замах на прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей, а також хотів влаштувати теракт у центрі Лондона - підірвати Даунінг-стріт. Про це повідомляє The Independent.

Наголошується, що подробиці плану обвинувачений озвучив у залі лондонського суду. Чоловік, затриманий у листопаді 2017 року, повідомив, що був у кроці від мети нападу на резиденцію британського прем'єр-міністра.

Він хотів підірвати ворота в Даунінг-стріт. Після чого - знешкодити поліцейських і за допомогою охоронця в якості людського щита увійти в офіційну резиденцію Терези Мей. Там - "зняти їй голову з плеч" ножем, перш ніж його ліквідують сили безпеки.

"До того як арешт завадив йому, він вважав, що був усього у парі днів від своєї мети, яка полягала в атаці терориста-смертника з використанням ножа і вибухівки на Даунінг-стріт, і, при можливості, напад на саму прем'єр-міністра Терезу Мей", - заявив прокурор Марк Хейвуд.

У суді зазначили, що замах на прем'єр-міністра вдалося запобігти контррозвідці. Агент МІ-5 під прикриттям увійшов у довіру до Рахману і почав спілкуватися з ним у "Телеграмі", видаючи себе за вербувальника ІДІЛ.

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Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у вибуху в метро Лондона. Так, ім'я затриманого не називається, проте відомо, що він живе в одному з північних районів Лондона - Енфілд. Пізніше його відпустили, проте залишили під слідством для подальшого розслідування можливої причетності до інциденту. Також у поліції зазначили, що затриманий міг завдати шкоди міської власності і поставити під загрозу безпеку на залізниці.