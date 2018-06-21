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"Снять ей голову с плеч": на Терезу Мэй готовилось зверское покушение

STYLERLIFE        21.06.2018 - 12:15
Тереза Мэй (фото: flickr.com/number10gov)
Тереза Мэй (фото: flickr.com/number10gov)

В Лондоне проходит суд над 20-летним мужчиной, который планировал убийство британского премьер-министра

Поддерживающий "Исламское государство" Нааймур Захария Рахман готовил зверское покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, а также хотел устроить теракт в центре Лондона - подорвать Даунинг-стрит. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что подробности плана обвиняемый озвучил в зале лондонского суда. Мужчина, задержанный в ноябре 2017 года, сообщил, что был в шаге от цели - нападению на резиденцию британского премьер-министра. 

Он хотел подорвать ворота в Даунинг-стрит. После чего - обезвредить полицейских и с помощью охранника в качестве человеческого щита войти в официальную резиденцию Терезы Мэй. Там - "снять ей голову с плеч" ножом, прежде чем его ликвидируют силы безопасности. 

"До того как арест помешал ему, он полагал, что был всего в паре дней от своей цели, которая заключалась в атаке террориста-смертника с использованием ножа и взрывчатки на Даунинг-стрит, и, при возможности, нападении на саму премьер-министра Терезу Мэй", - заявил прокурор Марк Хейвуд.

В суде отметили, что покушение на премьер-министра удалось предотвратить контрразведке. Агент МИ-5 под прикрытием вошел в доверие к Рахману и начал общаться с ним в "Телеграме", выдавая себя за вербовщика ИГИЛ. 

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Напомним, полиция задержала подозреваемого во взрыве в метро Лондона. Так, имя задержанного не называется, однако известно, что он живет в одном из северных районов Лондона - Энфилд. Позднее его отпустили, однако оставили под следствием для дальнейшего расследования возможной причастности к инциденту. Также в полиции отметили, что задержанный мог нанести ущерб городской собственности и поставить под угрозу безопасность на железной дороге.

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Теги: Великобритания, премьер-министр, тереза мэй
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