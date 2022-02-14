"З часом все якось міняється": Юлія Саніна здивувала зізнанням про чоловіка
Популярна українська співачка Юлія Саніна розповіла, які подарунки отримувала в День святого Валентина та як змінилося її ставлення до 14 лютого з роками.
Відвертими думками щодо романтики фронтвумен The Hardkiss поділилася на зйомках шоу "Ігри талантів", яке стартує 26 лютого о 21:00 в ефірі каналу "Україна".
Юлія Саніна з сином і чоловіком (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Зокрема, каже Юлія, сьогодні 14 лютого у неї більше асоціюється зі шкільними роками, коли майбутня зірка отримувала валентинки від однокласників.
"І не одну, а багато. Це було дуже приємно. Всі дівчата в цей день тремтіли від того очікування - буде чи не буде. А коли я вже стала заміжньою жінкою, у мене кожен день - День святого Валентина. Я відчуваю кохання, і це найголовніше", - поділилась Саніна.
Юлія Саніна з сином і чоловіком (фото: instagram.com/the_hardkiss)
За креативним продюсером гурту The Hardkiss і музикантом Валом Бебком артистка заміжня вже понад 10 років.
Юлія зізнається: нерідко чоловік забуває про такі дати.
"У мене дуже неромантичний чоловік. Тому було б добре, якби він просто пам’ятав про цей день. Я йому нагадую заздалегідь. Зараз подарунки в принципі не робимо. Раніше дарували, пам’ятаю, я писала йому вірші, а він дарував мені квіти. З часом все якось міняється", - розповіла співачка.
Юлія Саніна і Вал Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Раніше ми писали, що у День святого Валентина українці запустили романтичний флешмоб і зізнаються в коханні ЗСУ.