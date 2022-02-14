ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"З часом все якось міняється": Юлія Саніна здивувала зізнанням про чоловіка

Новость на русском →
Понеділок 14 лютого 2022 18:11
"З часом все якось міняється": Юлія Саніна здивувала зізнанням про чоловіка Юлія Саніна і Вал Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Styler

Популярна українська співачка Юлія Саніна розповіла, які подарунки отримувала в День святого Валентина та як змінилося її ставлення до 14 лютого з роками.

Відвертими думками щодо романтики фронтвумен The Hardkiss поділилася на зйомках шоу "Ігри талантів", яке стартує 26 лютого о 21:00 в ефірі каналу "Україна".

&quot;З часом все якось міняється&quot;: Юлія Саніна здивувала зізнанням про чоловіка

Юлія Саніна з сином і чоловіком (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Зокрема, каже Юлія, сьогодні 14 лютого у неї більше асоціюється зі шкільними роками, коли майбутня зірка отримувала валентинки від однокласників.

"І не одну, а багато. Це було дуже приємно. Всі дівчата в цей день тремтіли від того очікування - буде чи не буде. А коли я вже стала заміжньою жінкою, у мене кожен день - День святого Валентина. Я відчуваю кохання, і це найголовніше", - поділилась Саніна.

&quot;З часом все якось міняється&quot;: Юлія Саніна здивувала зізнанням про чоловіка

Юлія Саніна з сином і чоловіком (фото: instagram.com/the_hardkiss)

За креативним продюсером гурту The Hardkiss і музикантом Валом Бебком артистка заміжня вже понад 10 років.

Юлія зізнається: нерідко чоловік забуває про такі дати.

"У мене дуже неромантичний чоловік. Тому було б добре, якби він просто пам’ятав про цей день. Я йому нагадую заздалегідь. Зараз подарунки в принципі не робимо. Раніше дарували, пам’ятаю, я писала йому вірші, а він дарував мені квіти. З часом все якось міняється", - розповіла співачка.

&quot;З часом все якось міняється&quot;: Юлія Саніна здивувала зізнанням про чоловіка

Юлія Саніна і Вал Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Раніше ми писали, що у День святого Валентина українці запустили романтичний флешмоб і зізнаються в коханні ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
The HARDKISS Юлия Санина
LITE
Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в тренді
Від ниточок до вибілених: з якими бровами ходити в 2022, щоб залишатися в тренді