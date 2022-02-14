"Со временем все как-то меняется": Юлия Санина удивила признанием о муже

Популярная украинская певица Юлия Санина рассказала, какие подарки получала в День святого Валентина и как изменилось ее отношение к 14 февраля с годами.

Юлия Санина с сыном и мужем (фото: instagram.com/the_hardkiss)

В частности, говорит Юлия, сегодня 14 февраля у нее больше ассоциируется со школьными годами, когда будущая звезда получала валентинки от одноклассников.

"И не одну, а много. Это было очень приятно. Все девушки в этот день дрожали от того ожидания - будет или не будет. А когда я уже стала замужней женщиной, у меня каждый день - День святого Валентина. Я чувствую любовь, и это самое главное", - поделилась Санина.

Юлия Санина с сыном и мужем (фото: instagram.com/the_hardkiss)

За креативным продюсером группы The Hardkiss и музыкантом Валом Бебком артистка замужем уже более 10 лет.

Юлия признается: нередко муж забывает о таких датах.

"У меня очень неромантичный муж. Поэтому было бы хорошо, если бы он просто помнил об этом дне. Я ему напоминаю заранее. Сейчас подарки в принципе не делаем. Раньше дарили, помню, я писала ему стихи, а он дарил мне цветы. Со временем все как-то меняется", - рассказала певица.

Юлия Санина и Вал Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)