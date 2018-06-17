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"Збирали сироїжки": у Луганській області зафіксовано масове отруєння грибами

STYLERLIFE        17.06.2018 - 08:22
Ілюстративне фото: гриби (pixabay.comjackmac34)
Ілюстративне фото: гриби (pixabay.comjackmac34)

Деякі з постраждалих перебувають у реанімації

За останні дні через отруєння грибами в Луганській області постраждали 15 осіб. Про це повідомляє телеканал "Україна".

"Одну дитину, на жаль, нам врятувати не вдалося. Її стан прогресивно погіршувався через явища печінково-ниркової недостатності та масивної шлунково-кишкової кровотечі", - сказав заступник головного лікаря Луганської обласної дитячої лікарні Михайло Портняга.

Усього, за словами чоловіка, в лікарню тоді звернулися семеро людей. У зв'язку з загибеллю дитини, їх перевели в реанімаційні відділення

Більш того, за інформацією журналістів, за минулі дні на лікарняних ліжках опинилися ще 8 осіб з Попаснянського району. Всі вони збирали в лісі сироїжки.

У зв'язку з цим, рятувальники почали проводити роз'яснювальну роботу серед населення. За інформацією журналістів, це перший масовий випадок отруєння грибами за останні 15 років.

До речі, за фактом масового отруєння у Харкові в одній з шкіл Московського району, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння дітей у школі, - ред.) по 1 ч. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз поліція встановлює всі обставини події. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луганская область, грибы, отравление
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