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Интервью

"Собирали сыроежки": в Луганской области зафиксировано массовое отравление грибами

STYLERLIFE        17.06.2018 - 08:22
Иллюстративное фото: грибы (pixabay.comjackmac34)
Иллюстративное фото: грибы (pixabay.comjackmac34)

Некоторые из пострадавших находятся в реанимации

За последние дни из-за отравления грибами в Луганской области пострадали 15 человек. Об этом сообщает телеканал "Украина".

"Одного ребенка, к сожалению, нам спасти не удалось. Его состояние прогрессивно ухудшалось из-за явлений печеночно-почечной недостаточности и массивного желудочно-кишечного кровотечения", - сказал заместитель главного врача Луганской областной детской больницы  Михаил Портняга.

Всего, по словам мужчины, в больницу тогда обратились семь человек. В связи с гибелью ребенка, их перевели в реанимационные отделения

Более того, по информации журналистов, за прошедшие дни на больничных койках оказались еще 8 человек из Попаснянского района. Все они собирали в лесу сыроежки.

В связи с этим, спасатели начали проводить разъяснительную работу среди населения. По информации журналистов, это первый массовый случай отравления грибами за последние 15 лет.

Кстати, по факту массового отравления в Харькове в одной из школ Московского района полиция открыла уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Полиция Харькова открыла уголовное производство (по факту отравления детей в школе, - ред.) по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

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Теги: Луганская область, грибы, отравление
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