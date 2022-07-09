Як зберегти корисні харчові звички в умовах стресу або переїзду: дієві поради

Ми всі відчули, як важко дотримуватись правил харчування в моменти невизначеності, коли смачна їжа стає і радістю, і розрадою. Але багатьом хочеться повернутись до нормального харчування не лише заради ваги, а і задля комфортного самовідчуття.

1. Пробачити собі всі помилки

Ви робили так, як могли. Їли тоді, коли могли. І те, що могли. Тут крапка. Роздумувати над минулим часом і причинами не особливо допоможе. Лише буде вганяти у відчуття провини. Було, що було. Зараз стартуємо з нової точки.

2. Продумати план

Які речі допомагають вам добре себе почувати? Які звички найважливіші? Можливо, не їсти дуже пізно, перестати пити тоннами алкоголь, з'їсти 1 десерт на день замість 10. Не треба латати все за день. Почніть з найважливішого.

3. Зробіть графік харчування

Нашому тілу дуже комфортне харчування в певних слотах, коли є визначений час для сніданку, вечері та обіду. І краще, аби цей час коливався в рамках 1-ї години. Саме графік харчування допомагає відрізняти голод від насичення і відчувати стан, коли дійсно хочеться поїсти, а коли - заїсти.

4. Складіть продуктовий кошик

Змінився асортимент і ціни. Спробуйте написати, які продукти стануть вашою основою, і робіть регулярні закупки. Якщо ви закордоном - виділіть 1 раз час і прогуляйтесь детально супермаркетом, вивчіть асортимент і складіть список продуктів. Так вам буде легше сформувати продуктовий кошик та не проводити години, вивчаючи на поличках склад продукту.

5. Облаштуйте кухню

Особливо ця порада актуальна для тих, хто живе в новому місці. Є купа магазинів з дуже доступним кухонним приладдям. Купіть те, чим ви активно користуєтесь: вінчик, лопатка, дошка, ножі. А найперше в новий будинок я купила спеції й одразу було приємніше готувати.

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І найголовніше - пам‘ятайте: з цим ви точно впораєтесь. Кожного дня, маленькими кроками й ваші звички до вас повернуться.