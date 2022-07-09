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Как сохранить полезные пищевые привычки в условиях стресса или переезда: действенные советы

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Суббота 09 июля 2022 16:32
Как сохранить полезные пищевые привычки в условиях стресса или переезда: действенные советы Правильное питание при стрессе (freepik)
Автор: Марина Настевич

Мы все почувствовали, как трудно соблюдать правила питания в моменты неопределенности, когда вкусная еда становится и радостью, и утешением. Но многим хочется вернуться к нормальному питанию не только ради веса, а и для комфортного самоощущения.

Нутрициолог София Рожко дала в Instagram несколько действенных советов, с чего стоит начать.

1. Простить себе все ошибки

Вы делали так, как могли. Ели тогда, когда могли. И то, что могли. Здесь точка. Раздумывать над прошедшим временем и причинами не особо поможет. Только будет вгонять в чувство вины. Было, что было. Сейчас стартуем с новой точки.

2. Продумать план

Какие вещи помогают вам хорошо себя чувствовать? Какие привычки самые важные? Возможно, не есть очень поздно, перестать пить тоннами алкоголь, съесть 1 десерт в день вместо 10. Не надо латать все за день. Начните с самого важного.

3. Сделайте график питания

Нашему телу очень комфортно питание в определенных слотах, когда есть определенное время для завтрака, ужина и обеда. И лучше, чтобы это время колебалось в рамках 1 часа. Именно график питания помогает отличать голод от насыщения и ощущать состояние, когда действительно хочется поесть, а когда - заесть.

4. Составьте продуктовую корзину

Изменился ассортимент и цены. Попробуйте написать, какие продукты станут вашей основой, и делайте регулярные закупки. Если вы заграницей - выделите 1 раз время и прогуляйтесь подробно по супермаркету, изучите ассортимент и составьте список продуктов. Так вам будет легче сформировать продуктовую корзину и не проводить часы, изучая на полочках состав продукта.

5. Обустройте кухню

Особенно этот совет актуален для тех, кто живет в новом месте. Есть куча магазинов с очень доступными кухонными принадлежностями. Купите то, чем вы активно пользуетесь: венчик, лопатка, доска, ножи. А прежде всего в новый дом я купила специи и сразу было приятнее готовить.

И самое главное - помните: с этим вы точно справитесь. Каждый день, маленькими шагами и ваши привычки к вам вернутся.

Ранее диетолог дала советы, как перестать заедать стресс - они действительно работают.

Читайте также, диетолог рассказала, что категорически нельзя есть и пить в жару.

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