Сонце в радість: 6 правил безпечної і гарної засмаги

Засмага заповнює запаси вітаміну Д в організмі і дарує нам відмінний настрій і свіжий зовнішній вигляд. Однак сонячні промені можуть принести і чимало неприємностей вашій шкірі.
Тому існують правила правильного і безпечного перебування на сонці. Косметолог Тетяна Моторіна озвучила їх на своїй сторінці в Instagram.
Не секрет, що засмага швидше "прилипає" до мокрої шкіри, але тільки тому, що вода багаторазово підсилює ультрафіолет, працюючи як лінза. Краще після купання промокнути крапельки води рушником.
І при нанесенні круговими рухами SPF перемішується з доглядом, що не встиг вбратися, таким чином, ми отримуємо розбавлену SPF і, як наслідок, ослаблений захист. Наносьте санскрін поплескуючими рухами, рівномірно і без втирання.
Застосовувати підсилювачі засмаги необхідно на вже підготовлену шкіру, тобто перші три-чотири дні засмагати тільки з SPF-засобами і вже після цього можна використовувати комплексні засоби з SPF і підсилювачами засмаги.
Засмага завжди буде нерівномірною, якщо лежати всього в двох позах. Для отримання гарної засмаги найкраще рухатися, граючи в пляжні види спорту.
Засмагати завжди корисніше в розсіяному відбитому світлі, тобто в тіні парасольки і т.д. Результат буде трохи повільнішим, але гарантовано більш безпечним і рівномірним.
Улюблений "бьютіхак" засмагаючих - закрити обличчя рушником або капелюшком, залишивши під сонцем тільки ноги. На жаль, шкіра єдиний орган. І ледь одна пігментна клітина отримує сигнал про опромінення, всі інші тут же дізнаються про це. У підсумку, загоряємо "ногами", а пігмент на обличчі.
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