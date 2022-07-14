Сонце в радість: 6 правил безпечної і гарної засмаги

Правила безпечної засмаги:

⠀

1. Не варто засмагати з мокрою шкірою.

Не секрет, що засмага швидше "прилипає" до мокрої шкіри, але тільки тому, що вода багаторазово підсилює ультрафіолет, працюючи як лінза. Краще після купання промокнути крапельки води рушником.

2. Не застосовуйте SPF круговими рухами.

І при нанесенні круговими рухами SPF перемішується з доглядом, що не встиг вбратися, таким чином, ми отримуємо розбавлену SPF і, як наслідок, ослаблений захист. Наносьте санскрін поплескуючими рухами, рівномірно і без втирання.

3. Не варто в перші дні відпустки використовувати підсилювачі засмаги.

Застосовувати підсилювачі засмаги необхідно на вже підготовлену шкіру, тобто перші три-чотири дні засмагати тільки з SPF-засобами і вже після цього можна використовувати комплексні засоби з SPF і підсилювачами засмаги.

4. Рухайтеся.

Засмага завжди буде нерівномірною, якщо лежати всього в двох позах. Для отримання гарної засмаги найкраще рухатися, граючи в пляжні види спорту.

5. Не варто засмагати під прямими сонячними променями.

Засмагати завжди корисніше в розсіяному відбитому світлі, тобто в тіні парасольки і т.д. Результат буде трохи повільнішим, але гарантовано більш безпечним і рівномірним.

6. Не варто засмагати "ногами"

Улюблений "бьютіхак" засмагаючих - закрити обличчя рушником або капелюшком, залишивши під сонцем тільки ноги. На жаль, шкіра єдиний орган. І ледь одна пігментна клітина отримує сигнал про опромінення, всі інші тут же дізнаються про це. У підсумку, загоряємо "ногами", а пігмент на обличчі.