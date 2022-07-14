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Солнце в радость: 6 правил безопасного и красивого загара

Безопасный загар (freepik)
Автор: Марина Настевич

Загар восполняет запасы витамина Д в организме и дарит нам отличное настроение и свежий внешний вид. Однако солнечные лучи могут принести и немало неприятностей вашей коже.

Поэтому существуют правила правильного и безопасного пребывания на солнце. Косметолог Татьяна Моторина озвучила их на своей странице в Instagram.

Правила безопасного загара:

1. Не стоит загорать с мокрой кожей.

Не секрет, что загар быстрее "прилипает" к мокрой коже, но только потому, что вода многократно усиливает ультрафиолет, работая как линза. Лучше после купания промокнуть капельки воды полотенцем.

2. Не наносите SPF круговыми движениями.

И при нанесении круговыми движениями SPF перемешивается с не успевшим впитаться уходом, таким образом, мы получаем разбавленную SPF и, как следствие, ослабленную защиту. Наносите санскрин похлопывающими движениями, равномерно и без втирания.

3. Не стоит в первые дни отпуска использовать усилители загара.

Применять усилители загара необходимо на уже подготовленную кожу, то есть первые три-четыре дня загорать только с SPF-средствами и уже после этого можно использовать комплексные средства с SPF и усилителями загара.

4. Двигайся.

Загар всегда будет неравномерный, если лежать всего в двух позах. Для получения хорошего загара лучше всего двигаться, играя в пляжные виды спорта.

5. Не стоит загорать под прямыми солнечными лучами.

Загорать всегда полезнее в рассеянном отраженном свете, то есть в тени зонтика и т.д. Результат будет чуть более медленным, но гарантированно более безопасным и равномерным.

6. Не стоит загорать "ногами"

Любимый "бьютихак" загорающих - закрыть лицо полотенцем или шляпкой, оставив под солнцем только ноги. Увы, кожа единый орган. И едва одна пигментная клетка получает сигнал об облучении, все остальные тут же узнают об этом. В итоге, загораем "ногами", а пигмент на лице.

Ранее мы писали, что эксперты назвали 4 способа, которые нельзя использовать при солнечных ожогах.

Также мы называли топ-5 продуктов для хорошего загара и защиты кожи от ультрафиолета.

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