Зірвали великий куш: шахраї вкрали 3,5 мільйона у відвідувача київського кафе

Колаж РБК-Україна

Інцидент стався на бульварі Дружби Народів

Вчора, 26 грудня, шахраї викрали понад 3,5 мільйонів гривень у відвідувача столичного кафе "Альфредо". Про це повідомляє "Страна", посилаючись на власне джерело в правоохоронних органах.

Директор компанії, яка займається вивченням громадської думки, прийшов в кафе з сумкою в якій знаходились 100 тисяч доларів і 20 тисяч євро. Поки чоловік пив каву, він потрапив у поле зору кишенькових злодіїв, які вирішили його "обчистити".

Коли жертва відволіклася, шахраї благополучно поцупили сумку з готівкою, в якій сума в перерахунку на гривні перевищувала 3,5 млн грн.

Потерпілий повідомив про крадіжку в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та взяли відеозапис з камер спостереження кафе.

За даними джерел видання, на відео видно як сумку бізнесмена викрадають особи кавказької національності. Не виключається, що крадіжка сталася за наводкою.

Нагадаємо, що шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч гривень, після чого вона померла під час допиту.

Раніше також повідомлялося про те, що в Києві викрадачі авто побилися з патрульними. Один з правоохоронців постраждав.