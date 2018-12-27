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Сорвали большой куш: мошенники украли 3,5 миллиона у посетителя киевского кафе

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 17:40
Сорвали большой куш: мошенники украли 3,5 миллиона у посетителя киевского кафе
Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов

Вчера, 26 декабря, мошенники похитили более 3,5 миллионов гривен у посетителя столичного кафе "Альфредо". Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Директор компании, которая занимается изучением общественного мнения, пришел в кафе с сумкой в которой находились 100 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Пока мужчина пил кофе, он попал в поле зрения карманников, которые решили его "обчистить".

Когда жертва отвлеклась, мошенники благополучно украли сумку с наличностью, в которой сумма в пересчете на гривны превышала 3,5 млн грн.

Пострадавший сообщил о краже в полицию. Правоохранительные органы открыли уголовное производство и взяли видеозапись с камер наблюдения кафе.

По данным источников издания, на видео видно как сумку бизнесмена похищают лица кавказской национальности. Не исключается, что кража произошла по наводке.

Напомним, что мошенница похитила у пенсионеров 60 тысяч гривен, после чего она умерла во время допроса.

Ранее также сообщалось о том, что в Киеве угонщики авто подрались с патрульными. Один из правоохранителей пострадал.

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