У складі власників одеського "Ростдорстроя" відбулися зміни

Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Новими власниками компанії є Юрій Шумахер і Євген Коновалов

У складі власників одеської будівельної компанії "Ростдорстрой" відбулися істотні зміни. Бізнесмен Олександр Жуков вирішив продати свою частку в компанії, передаєте "Ділова столиця".

Крім того, зі складу власників вийшов бізнес-партнер Жукова Олександр Рацкевич.

Тепер новими власниками компанії є Юрій Шумахер і Євген Коновалов.

"У цьому немає нічого особливого: компанії мають свої цикли розвитку, природно, що і власники можуть змінюватися. Так сталося і у нас - власники, з якими я пропрацював 20 років, ухвалили рішення про продаж компанії", - розповів Шумахер.

За його словами, рішення про продаж бізнесу було прийнято давно, все впиралося лише у відсутність покупців, готових заплатити адекватну ринкову ціну. Тому логічним кроком стала продаж компанії Шумахеру і Коновалову, чий управлінський стаж в компанії налічує не один рік.

Наголошується, що рішення про продаж вплинув і ряд інших факторів -"Ростдорстрой" не є стратегічним активом у загальному портфелі Жукова-Рацкевича. Свою роль також зіграли серйозні репутаційні витрати і географія: Жуков постійно проживає в Лондоні (Велика Британія), Рацкевич - у Софії (Болгарія).

За словами Шумахера, незважаючи на зміну власників вектор розвитку компанії збережеться. Серед нових пріоритетів – робота з міжнародними фінансовими інститутами, а також вихід на міжнародний ринок.

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Відео: РБК-Україна