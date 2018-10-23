В составе собственников одесского "Ростдорстроя" произошли изменения

Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Новыми собственниками компании являются Юрий Шумахер и Евгений Коновалов

В составе собственников одесской строительной компании "Ростдорстрой" произошли существенные изменения. Бизнесмен Александр Жуков решил продать свою долю в компании, передаете "Деловая столица".

Кроме того, из состава собственников вышел бизнес-партнер Жукова Александр Рацкевич.

Теперь новыми собственниками компании являются Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.

"В этом нет ничего особенного: компании имеют свои циклы развития, естественно, что и собственники могут меняться. Так случилось и у нас - собственники, с которыми я проработал 20 лет, приняли решение о продаже компании", - рассказал Шумахер.

По его словам, решение о продаже бизнеса было принято давно, все упиралось лишь в отсутствие покупателей, готовых заплатить адекватную рыночную цену. Поэтому логичным шагом стала продажа компании Шумахеру и Коновалову, чей управленческий стаж в компании насчитывает не один год.

Отмечается, что на решение о продаже повлиял и ряд других факторов -"Ростдорстрой" не является стратегическим активом в общем портфеле Жукова-Рацкевича. Свою роль также сыграли серьезные репутационные издержки и география: Жуков постоянно проживает в Лондоне (Великобритания), Рацкевич - в Софии (Болгария).

По словам Шумахера, несмотря на смену собственников вектор развития компании сохранится. Среди новых приоритетов – работа с международными финансовыми институтами, а также выход на международный рынок.

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Видео: РБК-Украина