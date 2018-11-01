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Співробітники Google по всьому світу розпочали акцію протесту через сексуальні домагання

STYLERЖиття    01.11.2018 - 14:16
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Головний виконавчий директор корпорації Сундар Пичай підтримував право працівників на проведення таких акцій

У четвер, 1 листопада, працівники Google у всьому світі влаштували безпрецедентну акцію протесту, вимагаючи змінити ставлення до жінок в компанії. Співробітників не влаштовує, як в корпорації ведуть себе у разі звинувачень у сексуальних домаганнях, повідомляє "BBC Україна".

Протестувальники залишають свої робочі місця в 11.00 за місцевим часом.

Головний виконавчий директор корпорації Сундар Пичай заявив, що підтримує право працівників на проведення таких акцій.

"Я розумію злість і розчарування, які багато хто з вас відчувають. Я теж це відчуваю і цілком зацікавлений в тому, щоб досягти прогресу у питанні, який занадто довго існує в нашому суспільстві - так, і в Google теж", - розповів він колегам.

Працівники протестують проти застосування примусового арбітражу, із-за чого жертва не має можливості подати на кривдника до суду.

Почалося все з-за того, що один з менеджерів Google вищого рівня, звільнившись після звинувачень у сексуальних домаганнях, отримав виплату в розмірі 90 млн доларів.

Наголошується, що Енді Рубін, якого називають творцем оперативної системи Android, відкидає звинувачення.

30 жовтня пішов у відставку керівник дослідницької лабораторії компанії Google X Річард Подів. Він нібито непристойно поводився стосовно жінки, яка нещодавно проходила співбесіду на посаду.

Як повідомляється, за сексуальні домагання без виплати компенсації звільнили як мінімум 48 співробітників.

Раніше ми писали про те, що користувачам мережі вдалося досягти вдалої маніпуляції пошуковим роботом Google, в результаті чого зображення президента США Дональда Трампа почало видавати за запитом idiot.

Також ми повідомляли, що нещодавно кілька великих профспілок Італії влаштували загальний страйк

Нагадаємо, торік американський журнал Time обрав "Людини року". Звання дісталося жінкам, які "порушили тишу" і виступили проти сексуального насильства.

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Відео: РБК-Україна

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