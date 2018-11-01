Сотрудники Google во всем мире начали акцию протеста из-за сексуальных домогательств

Главный исполнительный директор корпорации Сундар Пичай поддерживал право работников на проведение таких акций
В четверг, 1 ноября, работники Google во всем мире устроили беспрецедентную акцию протеста, требуя изменить отношение к женщинам в компании. Сотрудников не устраивает, как в корпорации ведут себя в случае обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает "BBC Украина".
Протестующие оставляют свои рабочие места в 11.00 по местному времени.
Главный исполнительный директор корпорации Сундар Пичай заявил, что поддерживает право работников на проведение таких акций.
"Я понимаю злость и разочарование, которые многие из вас чувствуют. Я тоже это чувствую и вполне заинтересован в том, чтобы достичь прогресса в вопросе, который слишком долго существует в нашем обществе - да, и в Google тоже", - рассказал он коллегам.
Работники протестуют против применения принудительного арбитража, из-за чего жертва не имеет возможности подать на обидчика в суд.
Началось все из-за того, что один из менеджеров Google высшего уровня, уволившись после обвинений в сексуальных домогательствах, получил выплату в размере 90 млн долларов.
Отмечается, что Энди Рубин, которого называют создателем оперативной системы Android, отвергает обвинения.
30 октября ушел в отставку руководитель исследовательской лаборатории компании Google X Ричард Девал. Он якобы неприлично вел себя в отношении женщины, которая недавно проходила собеседование на должность.
Как сообщается, за сексуальные домогательства без выплаты компенсации уволили как минимум 48 других сотрудников.
Ранее мы писали о том, что пользователям сети удалось достичь удачной манипуляции поисковым роботом Google, в результате чего изображение президента США Дональда Трампа начало выдавать по запросу idiot.
Также мы сообщали, что недавно несколько крупных профсоюзов Италии устроили всеобщую забастовку.
Напомним, в прошлом году американский журнал Time выбрал "Человека года". Звание досталось женщинам, которые "нарушили тишину" и выступили против сексуального насилия.
Видео: РБК-Украина