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Соцопитування показало, скільки росіян знають про голодування Олега Сенцова

STYLERLIFE        28.06.2018 - 22:52
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Громадян РФ запитали, чи відомо їм про голодування політув'язненого українця

Всього 37% росіян знають про голодування українського політв'язня режисера Олега Сенцова. Такі дані показало дослідження "Левада-центр".

"Опитування проведено 22-26 червня 2018 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення об'ємом 1600 осіб у віці від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ", - повідомили в аналітичному центрі.

Респондентам поставили запитання: "чи чули ви про голодування Олега Сенцова - українського режисера, який знаходиться в ув'язненні в Росії?".

За даними аналітиків, лише 37% росіян відповіли ствердно. 63% вперше чули про голодування Сенцова.

Крім того росіян запитали, чи підтримують вони обмін політв'язнями між Росією та Україною.

58% респондентів висловилися "за" обмін політв'язнями, 25% опитаних виступили проти, ще 18% - "важко відповісти".

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 46 днів.

Раніше повідомлялося, що російська колонія прийняла заяву Денисової про відвідування Сенцова.

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Теги: Россия, Олег Сенцов
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