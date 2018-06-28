Соцопрос показал, сколько россиян знают о голодовке Олега Сенцова

Граждан РФ спросили, известно ли им о голодании политзаключенного украинца

Всего 37% россиян знают о голодовке украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Такие данные показало исследование "Левада-центр".

"Опрос проведен 22-26 июня 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ", - сообщили в аналитическом центре.

Респондентам задали вопрос: "слышали ли вы о голодовке Олега Сенцова - украинского режиссера, который находится в заключении в России?".

По данным аналитиков, лишь 37% россиян ответили утвердительно. 63% впервые слышали о голодовке Сенцова.

Помимо того россиян спросили, поддерживают ли они обмен политзаключенными между Россией и Украиной.

58% респондентов высказались "за" обмен политзаключенными, 25% опрошенных выступили против, еще 18% "затруднились ответить".

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 46 дней.

Ранее сообщалось, что российская колония приняла заявление Денисовой о посещении Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)